Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Feuerwehren und Polizeikräfte im Einsatz

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend rückten mehreren Feuerwehren und Einsatzkräfte der Saalfelder Polizei in die Gemeinschaftsunterkunft in die Jenaische Straße in Rudolstadt aus. Grund dafür war die Auslösung mehrerer Brandmelder kurz vor 23:00 Uhr im Gebäude. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein 28-Jähriger (afghanisch) bereits zum wiederholten Male grundlos mehrere Brandmelder und somit einen großen Einsatz ausgelöst hatte. Zudem griff der nunmehr Beschuldigte noch Kameraden der Feuerwehr an, konnte schließlich jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Der unter Drogeneinfluss stehende 28-Jährige wurde in Anbetracht der Umstände unter Polizeibegleitung ins Saalfelder Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

