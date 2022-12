Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte nach Besuch in Karthalle

Miesitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In den Abend- bzw. Nachtstunden des 03.12.2022 befanden sich mehrere Personen in Miesitz in einer Halle zum Kartfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache erlitten 21 Personen im Alter von 6 bis 44 Jahren leichte Kohlenmonoxidintoxikationen. In der weiteren Folge wurden diese durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. 17 Geschädigte mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Die Karthalle bleibt derzeit geschlossen. Die PI Saale-Orla hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell