LPI-SLF: Unfall aufgrund winterlicher Verhältnisse

Pößneck (ots) - Am Dienstag gegen 6:20 Uhr überquerte ein 18-Jähriger den Fußgängerüberweg im Bereich Kreisverkehr Saalfelder Straße/Orlamünder Straße in Pößneck, als ihn ein Fahrzeug erfasste. Er stürzte auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Die Unfall-Verursacherin hielt kurz an und fuhr anschließend in Richtung Saalfeld davon, nachdem der Fußgänger eigenständig aufgestanden war. ...

