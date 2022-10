Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tag des Einbruchschutzes

Jena, Saale-Holzland-Kreis, Weimar, Weimarer Land, Apolda (ots)

Am 30. Oktober ist es wieder soweit: Die Uhren werden zurück auf Normalzeit zurückgestellt. Die dunkle Jahreszeit beginnt. Doch wenn es abends wieder früher dunkel wird, steigt auch das Einbruchsrisiko.

Wie kann man sich gegen ungebetene Gäste im eigenen Heim schützen? Technische Sicherungsmaßnahmen, beispielsweise an Türen oder Fenstern, sind ein grundlegender Schritt, wenn sie gut abgestimmt mit anderen Maßnahmen umgesetzt und an die spezifischen Bedingungen vor Ort angepasst werden. Der 2012 ins Leben gerufene "Tag des Einbruchschutzes", am Tag der Zeitumstellung im Oktober, soll Bürgerinnen und Bürger auf die Gefahr vermehrter Einbruchsdelikte, die mit der früher einsetzenden Dunkelheit einhergehen, hinweisen und sie entsprechend sensibilisieren.

Am Samstag, dem 29.10.2022 in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr wird das Beratungsmobil der Landespolizeiinspektion Jena am Eingang des Hornbach-Baumarkts in Jena stehen und Ihre Fragen zum Einbruchschutz beantworten.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Polizei interessiert, kann sich an diesem Tage ebenfalls am Beratungsmobil informieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell