Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall-PKW und Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Pößneck (ots)

Nachdem es Mitte November in Bielefeld (NRW) zu einer Verkehrsunfallflucht kam, wodurch eine Hauswand beschädigt wurde, wird nun im Landkreis Saale-Orla ein möglicherweise beteiligtes Fahrzeug gesucht. Zum Unfallzeitpunkt soll der unbekannte Verursacher mit einem grauem VW Caddy mit pinker Aufschrift "Krankenfahrten" in Bielefeld gewesen sein. Da Zeugen glaubten, dass es sich bei der Kreiskennung des Unfallfahrzeuges um "PN" (für Pößneck) handelte, werden zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Hinweise erbeten. Wer kennt möglicherweise dieses Fahrzeug? Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild mit kurzen, dunklen Haaren handeln. Weitere Angaben liegen bis dato nicht vor. Hinweise zum gesuchten Fahrzeug mitsamt Fahrer nimmt die Polizeistation in Pößneck bzw. die Polizeiinspektion in Schleiz entgegen.

