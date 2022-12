Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Unfälle aufgrund Witterung

Landkreise Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Freitagmorgen kam es zu insgesamt vier witterungsbedingten Unfällen innerhalb der Zuständigkeitsbereiche Schleiz und Sonneberg. Gegen 2:30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi die Straße zwischen Juchhöh und Hirschberg. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam der Fahrer mit seinem PKW rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Fahrzeug-Führer blieb unverletzt. Gegen 3:00 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Tiguan in Dittersdorf unterwegs, als er in einer Linkskurve von der winterglatten Fahrbahn abkam und gegen einen Weidezaun sowie eine Hinweistafel stieß. Gegen 4:30 Uhr rutschte ein 37-Jähriger mit seinem Chevrolet in der Jenaer Straße in Pößneck nach rechts von der Fahrbahn. Dabei entstand geringer Schaden an der Stoßstange des PKW. Gegen 5:15 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf Höhe Kalte Küche zwischen Spechtsbrunn und dem Abzweig Tettau. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich die Fahrzeug-Führer leicht.

