Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweis auf neue Betrugsmasche: Rückzahlung der Energiekostenpauschale

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla, Sonneberg (ots)

Mehrere Bewohner aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg erhielten per Post oder Telefonanruf Schreiben mit Zahlungsaufforderungen bzw. den entsprechenden Hinweis auf Rückzahlung per Telefon. Bei den Forderungen, die erhaltene Energiekostenpauschale zurückzuzahlen handelt es sich um Betrug. Gehen Sie auf derartige Anrufe oder Schreiben, verbunden mit der Rückzahlung der Energiekostenpauschale, keinesfalls ein und beenden das Gespräch. Bei Unklarheiten oder zum Zwecke der Anzeigenerstattung wenden Sie sich an die Polizei oder kontaktieren vorab Verwandte. Zahlen Sie keinesfalls derartige Forderungen bzw. lassen Sie sich nie telefonisch auf offensichtlich betrügerische Aktivitäten ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell