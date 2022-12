LPI-SLF: Warnung bei Entsorgung von heißer Asche!

Pößneck (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte die Sicherheitsscheibe der Seitentür einer Fleischerei in der Neustädter Straße in Pößneck aufzuhebeln Der Einbruch missglückte. Dennoch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

