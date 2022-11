Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit mehr als 1,8 Promille

Saalfeld (ots)

In der zurückliegenden Nacht verursachte ein zunächst unbekannter Fahrer hohen Sachschaden durch einen Verkehrsunfall und flüchtete zunächst vom Unfallort.

Kurz vor 23:00 Uhr kam es in der Wittmannsgereuther Straße in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst Unbekannter fuhr vom Waldhotel Mellestollen in Richtung Weststraße, als der/die Fahrer/in aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend mehrere Zaunfelder sowie ein massives Metalltor beschädigte.

Bei Eintreffen der Polizei konnte lediglich der beschädigte PKW gefunden werden, nicht jedoch der Unfallverursacher.

Im Rahmen einer Fahndung konnte dann jedoch ein 42-Jähriger zu Fuß in der Nähe festgestellt werden, welcher schließlich die Fahrereigenschaft, verbunden mit dem Unfall, einräumte. Der Mann war bei Antreffen mit mehr als 1,8 Promille unterwegs. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell