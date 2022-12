Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenmauer beschädigt und weitergefahren

Reichmannsdorf (ots)

Am Mittwoch gegen 9:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung zu einer Unfallflucht. Demnach fuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich aus Richtung Gräfenthal in Richtung Reichmannsdorf. Dieser kam mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts, streifte eine Gartenmauer in der Straße Biehl in Reichmannsdorf und verursachte dabei Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Danach fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell