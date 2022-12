Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Dienstag gegen 6:20 Uhr überquerte ein 18-Jähriger den Fußgängerüberweg im Bereich Kreisverkehr Saalfelder Straße/Orlamünder Straße in Pößneck, als ihn ein Fahrzeug erfasste. Er stürzte auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Die Unfall-Verursacherin hielt kurz an und fuhr anschließend in Richtung Saalfeld davon, nachdem der Fußgänger eigenständig aufgestanden war. Aufgrund von Schmerzen begab sich dieser zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus nach Pößneck. Vom Verursacherfahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen blauen Seat Kleinwagen handelte. Als Fahrerin kommt eine Frau von ca. 30-35 Jahren mit mittellangen blonden Haaren in Frage. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell