LPI-SLF: Taxifahrt nicht bezahlt

Schmiedefeld (ots) - Eine 35-jährige befuhr am Samstag gegen 2 Uhr in Schmiedefeld die Straße bei der Minigolfanlage. Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhälnisse kam sie nach rechts ab und fuhr an einen Baum. Aufgrund Schwangerschaft wurde die Fahrzeugführerin vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 ...

