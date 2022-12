Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht geklärt

Bad Blankenburg (ots)

Samstagnachmittag wurde bekannt, dass ein Radfahrer in der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg eine Sportlerin umgefahren hat und einfach weiter gefahren ist. Aufgrund der Personenbeschreibung des Radfahrers konnten die Beamtem in Rahmen der Ermittlungen den Verursacher bekannt machen. Es handelt sich um einen 80-jährigen aus Bad Blankenburg, der sich nun strafrechtlich verantworten muss. Die 50-jährige Sportlerin kam nach hinten zu Fall und verletzte sich an Kopf und Rücken.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell