Lohne - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 05:20 Uhr wurde ein 26-jähriger Dinklager vor einer Gaststätte in Lohne, in der Keetstraße von drei unbekannten männlichen Personen angegriffen und geschlagen. Er stürzt hierdurch zu Boden und wird verletzt. Der Dinklager kann vor der Personengruppe flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Visbek - Diebstahl

Am Freitag, 14. Juli 2023, zwischen 00:30 Uhr und 01:45 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Container eines landwirtschaftlichen Betriebes in Visbek, Hagstedt ein. Aus diesem Container entwendeten sie Pflanzenschutzmittel. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter der Telefonnummer 04445/950470 entgegen.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, 16. Juli 2023, zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr drangen unbekannte Täter in die Büroräume eines Unternehmens in Steinfeld, Rienshof ein. Hier wurden die Büros nach Diebesgut durchsucht. Angaben zum Diebesgut, bzw. zum entstandenen Schaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 20:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Dinklager mit seinem PKW die Goethestraße in Damme, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Gegen den 37-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 37-jährigen wurde sichergestellt.

Steinfeld - illegale Müllentsorgung

Am Sonntag, 16. Juli 2023 gegen 13:15 Uhr wurde der Polizei eine illegale Müllentsorgung in Steinfeld, Bökenbergstraße gemeldet. In einem dortigen Wald wurden von unbekannten Tätern Elektrogeräte, Karosserieteile eines PKW und Altreifen entsorgt. Wann diese Gegenstände dort entsorgt wurden, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 16. Juli 2023, um 19:25 Uhr befuhr eine 23-jährige Vechtaerin den Hauptfahrstreifen auf einem Parkplatz an der Falkenrotter Straße. Als sie nach links in eine Parkbucht einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden 24-jährigen Vechtaer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 24-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000,- EUR geschätzt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 16. Juli 2023 zwischen 18:45 Uhr und 19:10 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in Holdorf, Zum Hansa-Center geparkter PKW, VW von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (05494/914200) entgegen.

