Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach diversen Sachbeschädigungen gesucht

Emsbüren (ots)

Zwischen Donnerstag und Montag haben bislang unbekannte Täter im Pfarrgarten der Kirche St. Andreas an der Papenstraße in Emsbüren mehrere Steinstatuen umgeworfen und beschädigt. Weiterhin wurden vom Dach eines dortigen Gartenhauses Dachpfannen abgenommen und in das Gebüsch geworfen. Von einer Brücke wurden Holzbohlen abgerissen und in einen Teich geworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell