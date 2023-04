POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Papenburg am Deverweg ein dort geparkter brauner Volvo beschädigt. An dem Volvo entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei ...

