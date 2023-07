POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Wohnung Von Mittwoch, 05. Juli 2023, 13.00 Uhr bis Freitag, 14. Juli 2023, 12.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Kronenstraße, in einem Mehrparteienhaus Zugang zu seiner Wohnung, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

