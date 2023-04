Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Grundschule/ Rohbau

Lindenberg/ Kreis Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 01.04., 17:30 Uhr bis 03.04.2023, 06:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Hintertür zum ehemaligen Jugendzentrum auf und gelangten so in das derzeit sanierte Objekt der Grundschule/ Gemeindezentrum in Lindenberg in der Hauptstraße. Aus dem Gebäude wurden fünf Trommeln mit Elektrokabeln (Kupferleitungen) einer Baufirma aus Lindenberg im Gesamtwert von ca. 1.000 EUR entwendet. Die Haupteingangstür zur Eingangshalle wurde ebenfalls versucht aufzuhebeln, was misslang. Hier wurde der Außengriff abgerissen. Weiterhin wurde die Nebentür zum zukünftigen Dorfgemeinschaftsraum durch Gewalteinwirkung beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 15.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell