Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen an mehreren PKW`s

Deidesheim (ots)

Im Zeitraum vom 31.03.2023, 22:00 Uhr bis zum 01.04.2023, 08:00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bisher unbekannte Täter drei Fahrzeuge in der Bleichstraße in 67146 Deidesheim. Hierbei wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge mutwillig abgetreten. Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324-9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell