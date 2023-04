Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall führt zu weiteren Strafanzeigen

Niederkirchen (ots)

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Deidesheim befuhr am 01.04.23 gegen 18:06 Uhr mit seinem PKW die Waldmannsgasse in Niederkirchen. Hierbei stieß dieser mit seinem rechten Außenspiegel mit einem auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger leicht zusammen. Nach dem Unfallgeschehen hielt der Unfallverursacher erst mehrere Meter nach der Unfallörtlichkeit an und trat mit dem Fußgänger in Kontakt. Im Rahmen dessen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Personen, bei dem der 38-jährige Deidesheimer dem Geschädigten in den Bauch trat. Danach setzte dieser seine Fahrt fort und lenkte seinen PKW in Richtung des Geschädigten, sodass dieser dem PKW gerade noch ausweichen konnte, um so einen Zusammenstoß zu verhindern. Hiernach flüchtete der Unfallverursacher von der Tatörtlichkeit. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrzeugführers konnte dieser ermittelt werden. Dieser muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

