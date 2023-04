Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt - Flucht führt zu mehreren Strafanzeigen

Haßloch (ots)

Am Sonntag, den 02.04.2023 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Böhl-Iggelheim mit seinem Motorrad einen Wirtschaftsweg in der Nähe des Wertstoffhofes in 67454 Haßloch. Beim Erblicken einer Streifenwagenbesatzung beschleunigte dieser sein Motorrad stark und versuchte sich hierdurch über die angrenzenden Wirtschaftswege einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte dieser jedoch eingeholt und einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Kradfahrer unter dem Einfluss von Amphetamin, Metamphetamin und THC stand. Daher wurde der Fahrer auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die ausgehändigte Fahrerlaubnis des 36-Jährigen gefälscht sein könnte. Nun muss sich der 36-jährige Fahrzeugführer in einem Straf, - sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell