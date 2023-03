Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Drogentest bei 35-jährigem Autofahrer positiv - Polizei ordnet Blutprobe an

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (15.03.2023) gegen 07:40 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache einen 35-jährigen Autofahrer auf der Robert-Koch-Straße in Bonn-Venusberg. Den Beamten war aufgefallen, dass der Mann während der Fahrt aus einer Bierflasche trank. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,1 Promille. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich aber Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung bei dem 35-Jährigen. Tatsächlich reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe zur Beweissicherung an und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell