Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: "Selbststeller" ins Gefängnis

Görlitz (ots)

Einen kuriosen Sachverhalt erlebten gestern Unterstützungskräfte der Bundesbereitschaftspolizei an der Stadtbrücke in Görlitz, als kurz vor Mitternacht ein 27-jähriger Mann auf sie zukam und äußerte, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt und sie ihn jetzt festnehmen sollen. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem ergaben dann gleich zwei Einträge. Zum einen besteht gegen den Polen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot und zum anderen hatte die Staatsanwaltschaft Görlitz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Demnach wurde der Pole im März 2022 durch das Amtsgericht Görlitz wegen des Vergehens nach dem Freizügigkeitsgesetz zu 79 Tagen Restfreiheitsstrafe verurteilt. Der 27-Jährige wurde "auf Wunsch" festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

