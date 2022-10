Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Müllablagerung

Queichhambach (ots)

In der Zeit vom 07.10.2022, 13.00 Uhr bis 08.10.2022, 11.45 Uhr wurde von unbekannt an dem Waldweg oberhalb der Einmündung L490-L505 zwischen Queichhambach und Albersweiler Müll abgelagert. Es handelt sich um leere Kanister, Altreifen, Haushaltsgeräte, alte Dachplatten usw. Von der Menge her ist davon auszugehen, dass ein Anhänger benutzt oder mehrfach gefahren wurde. Zeugenhinweise an die Polizei Annweiler unter 06346-964619.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell