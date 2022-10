POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Landau in der Pfalz (ots) - Am 06.10.2022, gegen 23:00 Uhr war ein 19-jähriger mit seinem PKW in der Hauptstraße in Rohrbach unterwegs. Hier wurde er durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen zeigte er drogenspezifische Auffallerscheinungen. Im Rahmen eines durchgeführten Drogenvortests ergab sich der Verdacht hinsichtlich des Konsums von THC. Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren ...

mehr