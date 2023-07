Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 17. Juli 2023, 10:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Havixbeck mit seinem PKW die Niedersachsenring in Friesoythe, von der Altenoyther Straße kommend in Richtung Barßeler Straße. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah den von rechts kommenden 21-jährigen Friesoyther, welcher die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Saterland - Diebstahl eines Koffers

Am Montag, 10. Juli 2023 gegen 08:00 Uhr wurden durch eine 43-jährige aus dem Saterland Koffer und Taschen mit Bekleidung an einer Sammelstelle für Gepäck von Ferienkindern entwendet. Die Koffer wurden auf einem Radweg im Saterland, An der Kirche, abgegeben. Im Zeltlager konnten die Gegenstände nicht mehr aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Saterland - Diebstahl von zwei Pedelecs

Zwischen Samstag, 15. Juli 2023, 16:00 Uhr und Montag, 17. Juli 12:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Geräteschuppen im Saterland in der Straße Hambierich ein und entwendeten dort zwei Pedelecs der Marke Bulls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Saterland - PKW Diebstahl

Am Montag, 17. Juli 2023, 03:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück im Saterland, Mühlendamm ein PKW, Toyota. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Barßel - Heckenbrand

Am Dienstag, 18. Juli 2023, 00:02 Uhr wurde ein Heckenbrand in Barßel, Am Scharrelerdamm gemeldet. Das Feuer könnte aufgrund von noch glühenden Holzkohlebriketts entstanden sein. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel löschte das Feuer. Es wurde lediglich die Hecke beschädigt, der Schaden wurde auf ca. 600,- EUR geschätzt.

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 17. Juli 2023, um 17.15 Uhr, bog eine 54-jährige Autofahrerin aus Barßel von der Oldenburger Straße in die Straße Am Scharreler Damm ab. Der nachfolgende 35-jährige Autofahrer aus dem Saterland fuhr dabei auf die Autofahrerin aus Barßel auf. Die 54-jährige Autofahrerin sowie ihr 53-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14. Juli 2023, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi A4 Avant, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Hafen stand. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 16. Juli 2023, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Peugeot 207, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Friesoyther Straße stand. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

