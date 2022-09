Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hausbrand nach Blitzeinschlag

Heinsberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (07. September) schlug gegen 1 Uhr während eines Gewitters im Auenweg der Blitz in ein Haus ein. Hierdurch geriet der Dachstuhl in Brand. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden.

