POL-HS: Unfallbeteiligter nach Frontalzusammenstoß verstorben

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am Dienstagmorgen (06. September) kam es gegen 09.50 Uhr auf der Kreisstraße 29 in Höhe des Golfclubs Wildenrath zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden (wir berichteten darüber im Nachtrag des Polizeiberichts Nummer 246 vom 06. September). Ein Unfallbeteiligter, ein 64 Jahre alter Mann, erlag am Dienstagnachmittag (06. September) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

