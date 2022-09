Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am Dienstagmorgen (06. September) kam es gegen 09.50 Uhr auf der Kreisstraße 29 in Höhe des Golfclubs Wildenrath zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden, drei davon schwer. Eine 85-Jährige Erkelenzerin befuhr mit ihrem PKW von Tüschenbroich kommend die Kreisstraße 29 in Fahrtrichtung Petersholz. In ihrem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Insassen, eine 78 Jahre alte Frau sowie eine 73-Jährige, beide ebenfalls aus Erkelenz. Zur gleichen Zeit befuhr ein 61 Jahre alter Erkelenzer mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße in Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen der Frau im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW des Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge um 180 Grad. Durch den Aufprall verletzten sich alle Beteiligten, einige von ihnen schwer. Die Kreisstraße musste zwischen Tüschenbroich und der Friedrich-List-Allee für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Bei der Versorgung der Verletzten wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Sperrung der Kreisstraße 29 konnte nach Beendigung der Unfallaufnahme gegen 11.45 Uhr aufgehoben werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell