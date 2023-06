Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sprinkleranlage setzt Einkaufszentrum unter Wasser

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Brandmeldealarms ist am Freitagvormittag ein Einkaufszentrum in der Fackelstraße geräumt worden. Eine Sprinkleranlage im dritten Obergeschoss hatte ausgelöst und Teile des Gebäudes unter Wasser gesetzt. Grund für den Vorfall war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen eine Stichflamme, die beim Grillen in einem Imbiss entstand. Menschen wurden nicht verletzt. Nach und nach wurde bis zum Mittag die Sperrung des Einkaufszentrums teilweise aufgehoben. |erf

