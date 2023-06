Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen gestohlen und Bus beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Unbekannte im St.-Quentin-Ring einen Reisebus beschädigt und die Kennzeichen des Fahrzeugs gestohlen. Nach den aktuellen Ermittlungen machten sich Täter kurz nach Mitternacht an dem Bus zu schaffen. Sie montierten die Kennzeichen ab und schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Nummernschilder mit Leipziger Zulassung nahmen sie mit. Die Unbekannten waren komplett in Rot gekleidet. Nach Zeugenangaben könnte sie blonde und braune Haare haben. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

