Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit wegen eines Messers eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es in der Martin-Luther-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem einer der beiden verletzt wurde. Nach Angaben des 24-jährigen Geschädigten fiel ihm ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf, der mit einem Taschenmesser hantierte. Er sprach ihn darauf an und bat den Herrn das Messer wegzulegen. Dies führte zu einem verbalen Streit, der sich kurz darauf in eine Rangelei hochschaukelte. Im Rahmen dessen wurde der 24-jährige durch das Messer am Unterarm leicht verletzt. Der Unbekannte lies das Messer fallen und lief davon. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen Mann handeln, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sei. Er hatte kurze braune Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug ein braunes T-Shirt sowie kurze schwarze Hosen. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell