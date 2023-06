Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochwertige Sportutensilien aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Diebstahls aus einem Pkw ermittelt die Polizei in der Welschgasse. Der 24-jährige Halter parkte seinen Audi A3 am Dienstag um 16:00 Uhr in der Straße. Bei der Rückkehr am darauffolgenden Morgen bemerkte er, dass der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt war. Darüber hinaus fehlten diverse hochwertige Kletter- und Golfausrüstungen. Der Bestohlene schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Gegenüber den Beamten gibt er an, dass der Audi wohl nicht verschlossen war. Eine Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

