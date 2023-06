Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gaststätte und Sporthalle

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in der Hermann-Löns-Straße eine Gaststätte und eine Sporthalle heimgesucht. Die Täter drangen durch zwei Fenster des Lokals ein. Sie gelangte in den Gastraum, in die angrenzende Halle und in ein Geschäftszimmer. Die Unbekannten stahlen Bargeld. Bei dem Einbruch verursachten sie einen Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 3.500 Euro schätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

