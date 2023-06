Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind von Montag auf Dienstag in den Keller eines Restaurants in der Altenwoogstraße eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, Zugang über ein Fenster. Sie entwendeten Plastiksäcke mit Pfandflaschen im Wert eines zweistelligen Euro-Betrags. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die sonstigen Beobachtungen gemacht haben, die ihnen merkwürdig vorkamen, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell