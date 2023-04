Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 9 Uhr in der Wilhelm-Varnholt-Allee ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die linke Fahrspur übersah ein 26-jähriger VW-Fahrer den auf der linken Fahrspur fahrenden 27-jährigen Smart-Fahrer, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Durch den Zusammenstoß geriet der Fahrer des Smart ins Schleudern und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung, inmitten der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Smart ausgelöst. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die verunfallten Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

