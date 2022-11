Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 21 Uhr in der Riedfeldstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kastenwagens befuhr die Riedfeldstraße in Richtung B44. Als er nach links in die Zehntstraße abbiegen wollte streifte er einen geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um den Kastenwagen einer Mietwagenfirma mit Dürener (DN) Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell