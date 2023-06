Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Handys mitgenommen?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagabend meldet eine 32-Jährige Frau der Polizei den Diebstahl ihrer beiden Mobiltelefone. Nachdem sie um 18:20 Uhr vom Einkaufen zu ihrer Wohnung in der Hofstraße zurückkehrte, legte sie beide Telefone auf der Fensterbank ab, um die Einkäufe reinzutragen. Als die Frau wieder nach draußen kam, merkte sie, dass die Geräte nicht mehr da waren. Bei den Handys handelt es sich um ein iPhone SE und ein Samsung Galaxy S2a. Wer sie mitgenommen hat, kann die 32-Jährige nicht sagen. Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

