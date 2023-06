Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Schwimmbad eingebrochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem Einbruch in das Schwimmbad kam es in der Nacht zu Montag. Unbekannte überkletterten den Zaun zum Gelände des Freibads. Dort hebelten sie eine Tür auf und gelangten so zum Kassenbereich. Hier beschädigten die Täter eine Glasscheibe und durchwühlten den Tresen. Beute konnte offenbar nicht aufgefunden werden, da laut dem Betreiber nichts fehlte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweis geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |kfa

