Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Kontrollen am Wochenende

Kaiserslautern (ots)

Seit Freitag läuft in Kaiserslautern die E-Scooter-Kontrollwoche (wir berichteten: https://s.rlp.de/IwrEV ). Für das Wochenende einschließlich des Montags ziehen die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern eine erste Bilanz. Bei sommerlichen Temperaturen kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet 120 E-Scooter-Fahrer. Sie stellten fest, dass sich die meisten Fahrer an die Regeln hielten.

Dennoch fielen 20 Fahrer und Fahrerinnen negativ auf. Davon standen acht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Neun wurden beim Befahren nicht zulässiger Verkehrsflächen, wie Fußgängerzone oder Gehweg erwischt. Ein E-Scooter-Fahrer war mit einer Begleitung auf dem Roller unterwegs und ein weiterer nutze sein Handy während der Fahrt.

Was den Beamten besonders auffiel war, dass sich einige Fahrzeugführer nicht um den technischen Zustand ihrer E-Scooter kümmern. Die Polizisten entdeckten an 48 Scootern Mängel oder Defekte, zum Beispiel an der Bereifung. Um über die "Spielregeln" für die Nutzung von Elektrorollern zu informieren, hatten die Polizeibeamten zusätzlich mit der Security Police und dem Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz einen Präventionsstand an der Ecke Schneiderstraße/Eisenbahnstraße/Markstraße aufgebaut. Hier erhielten die Beamten positive Rückmeldung. Sie führten viele gute Gespräche und hatten den Eindruck, dass ihre Tipps und Infos gerne angenommen wurden. |elz

