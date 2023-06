Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Dass er sich nicht an die Verkehrsregeln hielt, ist einem Mann am Montagabend zum Verhängnis geworden. Der 37-Jährige war einer Streife gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Asternweg/Gärtnereistraße aufgefallen, weil er ohne Helm mit seinem Roller unterwegs war. Als der Fahrer die Beamten sah, beschleunigte er und fuhr in Richtung Donnersbergstraße davon. Seine Route führte über den Veilchenweg, durch das Grübentälchen, über die Friedensstraße in die Gut-Heim-Straße. Dabei fuhr der Mann dauerhaft 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Während seiner Flucht strauchelte der Roller-Fahrer mehrmals, überfuhr Gehwege und streifte beim Abbiegen eine Mauer. Ein Schaden entstand nicht, auch kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern. In der Nordbahnstraße mussten die Polizeibeamten die Verfolgung aufgrund einer Baustelle abbrechen. Kurze Zeit später trafen die Beamten den 37-Jährigen zu Fuß in der Mennonitenstraße an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei wurde der Grund für die Flucht schnell klar: Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und der Roller ist nicht zugelassen. Zusätzlich stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten im Verhalten des 37-Jährigen fest. Er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu. |elz

