POL-PPWP: Exhibitionist in der Burgstraße - Zeugen gesucht

Steinwenden (Landkreis Kaiserslautern) (ots) - Am Montagmittag kam es am Bahnübergang im Ortsteil Weltersbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Zug. Der Fahrradfahrer wurde hierbei tödlich verletzt. Der 83-Jährige fuhr mit seinem E-Bike den Skulpturenweg von der Straße "Am Dorfgarten" kommend in Richtung Obermohr. Kurz vor 13 Uhr überquerte er den unbeschrankten Bahnübergang. Bei dem ...

