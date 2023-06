Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Zug und Fahrradfahrer

Steinwenden (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagmittag kam es am Bahnübergang im Ortsteil Weltersbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Zug. Der Fahrradfahrer wurde hierbei tödlich verletzt. Der 83-Jährige fuhr mit seinem E-Bike den Skulpturenweg von der Straße "Am Dorfgarten" kommend in Richtung Obermohr. Kurz vor 13 Uhr überquerte er den unbeschrankten Bahnübergang. Bei dem Zusammenstoß mit der Regionalbahn wurde der Mann so schwer verletzt, dass er trotz Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle verstarb. Im Zug befanden sich zirka 25 Personen. Nach dem aktuellen Stand blieben sie unverletzt. Zum größten Teil handelte es sich bei den Fahrgästen um Schulkinder. Ihre Eltern holten sie vor Ort ab. Nach eigenen Angaben habe niemand der Passagiere den Unfall gesehen. Der 55-jährige Zugführer erlitt einen Schock. Er wurde vom Notfall Management der Deutschen Bahn betreut. Die Bahnstrecke zwischen Landstuhl und Kusel ist zur Stunde gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert ist derzeit nicht absehbar. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

