Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel für das Wochenende 28.-30.04.2023

Varel (ots)

In der Samstagnacht befuhren ein 22- und ein 54-jähriger Mann aus Varel mit ihren Pedelecs die Straße Am Bahnhof in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der jüngere Radler stürzte alleinbeteiligt und zog sich eine behandlungswürdige Platzwunde an der Stirn zu. Bei beiden Männern wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. Atemalkoholtests ergaben Werte in Höhe von 1,73 und 2,40 Promille. Den Radfahrern wurde im örtlichen Krankenhaus eine Blutprobe zur gerichtsverwertbaren Blutalkoholbestimmung entnommen. Gegen beide wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Brand eines Müllcontainers - Zeugen gesucht! Am Samstagabend, gegen 21:35 Uhr, nahm ein aufmerksamer Fußgänger an der Lohstraße Feuergeruch wahr und lokalisierte einen entstehenden Brand in einem 1100-Liter Altpapiercontainer, welcher auf einem der Windallee zuzuordnenden Grundstück stand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass ein größerer Sachschaden glücklicherweise ausblieb. Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell