Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Schloßstraße in Jever

Jever (ots)

Am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 09:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw Ford Focus in einer Parkbucht gegenüber des Amtsgerichts Jever an der Schloßstraße in Jever. Als er um 09:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw im Bereich des Heckstoßfängers offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

