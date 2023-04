Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Sande- Zeugen gesucht!

Sande (ots)

In Abwesenheit der Hausbewohner hebelten bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 27.04.23, in der Zeit zwischen 09:45-13:35 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Rüstringer Straße in Sande auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Jever unter 04461-9211115 gebeten.

