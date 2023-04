Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Jever

Jever (ots)

Am Mittwoch, 26.04.23, zwischen 14.15 Uhr und 14.35 Uhr, kam es in den frühen Nachmittagsstunden in Jever auf dem Parkplatz des Aldi-Verbrauchermarktes in der Wittmunder Straße zu einem Verkehrsunfall. Offensichtlich beim Zurücksetzen prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen VW Passat. Dieser wurde im Heckbereich auf der linken Seite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

