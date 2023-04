Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tritt gegen vorbeifahrenden Pkw- Geschädigter gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Freitag, 14.04.23, um 19:04 Uhr, kam es zu einem Fall des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in der Kieler Straße, Höhe Hausnummer 22. Eine männliche Person lief auf der Straße und trat unvermittelt gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Der betroffene Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte, so dass die Personalien des 36-jährigen Verursachers festgehalten werden konnten. Der betroffene Fahrer bzw. der Pkw sind indes noch unbekannt, auch ist noch unklar, ob durch den Tritt möglicherweise ein Schaden verursacht wurde. Die Polizei hofft nun, den Fahrer des Pkw nachträglich noch zu ermitteln und somit den Sachverhalt klären zu können. Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0.

