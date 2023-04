Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Supermarkt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße; Tatzeit: zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und 08.04.23, 06.00 Uhr; Mit Steinen warfen Einbrecher ein Fensterglas des K+K-Marktes an der Fabrikstraße ein, so dass sie in das Gebäude eindringen konnten. Im Kassenbereich brachen der oder die Täter einen Zigarettenschrank auf. Ob bzw. wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

