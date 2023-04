Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Trecker streift Lkw-Spiegel

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, L600;

Unfallzeit: 06.04.2023, 08.45 Uhr;

Im Begegnungsverkehr ist ein Traktor in Bahnhof Reken gegen den Außenspiegel eines Lkw gestoßen. Der Fahrer entfernte sich - womöglich hat er den Unfall nicht bemerkt. Der Unfall passierte am Donnerstag auf der L600, wo der Lkw-Fahrer gegen 08.45 Uhr aus Richtung Borken kommend unterwegs war. Bei dem Traktor soll es sich um ein rot lackiertes Fahrzeug handeln, das mit einem Anbau unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat n Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell